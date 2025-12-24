اعتراض عدة مسيرات أوكرانية في موسكو وتضرر منازل في كورسك

وكتب عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، على تطبيق "ماكس": "تم صد هجوم طائرتين بدون طيار كانتا في طريقهما إلى موسكو".
ولاحقا أضاف أن "8 طائرات مسيرة أوكرانية أخرى اعترضتها الدفاعات الجوية المناوبة كانت متجهة نحو العاصمة".
وأشار إلى أن فرق خدمات الطوارئ تعمل في موقع سقوط الحطام. ولم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة في العاصمة نتيجة هذا الحادث.
