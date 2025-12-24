الأربعاء 2025-12-24 10:38 م

اعتراض عدة مسيرات أوكرانية في موسكو وتضرر منازل في كورسك

ل
أرشيفية
الأربعاء، 24-12-2025 09:52 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الروسية عن صد هجوم أوكراني بعدة مسيرات كانت في طريقها إلى العاصمة موسكو، في الوقت الذي تعرضت فيه مقاطعة كورسك الحدودية لهجوم مماثل أسفر عن أضرار مادية بالمنازل.

وكتب عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، على تطبيق "ماكس": "تم صد هجوم طائرتين بدون طيار كانتا في طريقهما إلى موسكو".

اضافة اعلان


ولاحقا أضاف أن "8 طائرات مسيرة أوكرانية أخرى اعترضتها الدفاعات الجوية المناوبة كانت متجهة نحو العاصمة".


وأشار إلى أن فرق خدمات الطوارئ تعمل في موقع سقوط الحطام. ولم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة في العاصمة نتيجة هذا الحادث.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أوربان يحذّر: أوروبا تقترب من الحرب بحلول 2026

عربي ودولي أوربان يحذّر: أوروبا تقترب من الحرب بحلول 2026

ل

عربي ودولي عراقجي يدعو واشنطن إلى عدم خداع العالم بكلمات عن اليد الممدودة

المارد الأخضر يفشل في تحقيق أحلام جماهيره ويودع أبطال آسيا 2

أخبار محلية المارد الأخضر يفشل في تحقيق أحلام جماهيره ويودع أبطال آسيا 2

الجيش يُحّيد تجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة

أخبار محلية الجيش يُحّيد تجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة

سيدة أجنبية بين ضحايا تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي

عربي ودولي سيدة أجنبية بين ضحايا تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي

متحف آثار جرش يوثق تاريخ المدينة عبر العصور

أخبار محلية متحف آثار جرش يوثق تاريخ المدينة عبر العصور

ل

أخبار محلية الملكة تهنئ بعيد الميلاد المجيد

ل

عربي ودولي اعتراض عدة مسيرات أوكرانية في موسكو وتضرر منازل في كورسك



 






الأكثر مشاهدة