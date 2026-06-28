اعتقالات تطال سياسيين ومسؤولين كبارًا في العراق ضمن حملة لمكافحة الفساد

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر أمنية وقانونية بأن قوات الأمن العراقية اعتقلت، فجر الأحد، عددًا من السياسيين والنواب والمسؤولين الحكوميين، في ما وصفته بأنه بداية حملة واسعة لمكافحة الفساد، بأوامر من رئيس الوزراء علي الزيدي. اضافة اعلان





وقالت المصادر إن وحدات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب نفذت مداهمات داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، أسفرت عن اعتقال عدد من السياسيين والمسؤولين، مشيرة إلى أن العمليات جاءت بعد صدور أوامر قضائية في إطار التحقيق بشبكات يشتبه بتورطها في قضايا فساد.



وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي بشأن عمليات الاعتقال.



وكان رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي تولى منصبه في أيار الماضي، قد تعهد بجعل مكافحة الفساد أولوية، مؤكدًا المضي في ملاحقة المتورطين وتعزيز المساءلة.





