اعتقال أربعة إسرائيليين وأجانب في قضية مخدرات بجزيرة يونانية

09:16 ص

الوكيل الإخباري- اعتقلت السلطات اليونانية أربعة إسرائيليين وأربعة أجانب آخرين، على خلفية اتهامهم بحيازة مواد مخدرة على متن قارب خاص في ميناء بيريجيالي، الواقع في جزيرة ليفكادا اليونانية. اضافة اعلان





وحسبما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التقارير الأولية لخفر السواحل اليوناني، يُشتبه في أن المجموعة كانت تشارك في حفلة للمخدرات على متن القارب.



وكان من بين المعتقلين مواطنون من تركيا وإيطاليا وإسبانيا ولاتفيا، إلى جانب الإسرائيليين الأربعة، الذين وُصفوا في التقارير الإعلامية بأنهم رجال أعمال، بينهم شخص يُقال إنه مرتبط بسلسلة مقاهٍ إسرائيلية.



وقد تم احتجازهم جميعًا بتهمة انتهاك القانون اليوناني رقم 4139/2013 المتعلق بالمواد المسببة للإدمان، والذي يحدد العقوبات الوطنية لتهريب المخدرات وحيازتها، بالإضافة إلى تنظيم استخدام القنب الطبي.



وأسفر تفتيش القارب عن ضبط كمية من المواد المخدرة، شملت نحو 56 غرامًا من القنب غير المعالج، و10 غرامات من مادة بلورية وُصفت بأنها ميثامفيتامين وMDMA، و13 قرصًا من الإكستاسي، وعبوات نايلون تحتوي على 8.1 غرام من الكوكايين، إلى جانب أطباق تحتوي على بقايا القنب، وقطعتين بلاستيكيتين لطحن القنب، و12 قرصًا أزرق غير معروف، وأوراق نقدية تحمل آثار الكوكايين.



كما تم ضبط مبالغ نقدية باليورو والشيكل والدولار، وهواتف محمولة وأجهزة لوحية وحاسوب محمول، حيث صادرت سلطة ميناء ليفكادا جميع هذه المضبوطات، إضافة إلى القارب نفسه الذي يرفع العلم البريطاني.



ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم حتى الآن.





