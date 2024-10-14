 
الإثنين 2024-10-14 02:24 م
 

اعتقال إسرائيليين .. خططا لاغتيال شخصية بارزة لصالح إيران

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 14-10-2024 12:42 م
الوكيل الإخباري-  أعلن جهاز الأمن الداخلي والشرطة في إسرائيل عن اعتقال شخصين لقيامهما بسلسلة من أعمال التخريب لصالح إيران والتخطيط لقتل شخصية إسرائيلية بارزة.اضافة اعلان


وأفاد بيان مشترك "باقترب مواطن إسرائيلي تم تحديده باسم فلاديسلاف فيكتورسون (30 عاما) من إيراني تم تحديده باسم ماري هوسي".

وأضاف البيان: "قام فيكتورسون بتجنيد شريكته (18 عاما) آنا بيرنشتاين، وقام الاثنان بأعمال تخريب مختلفة بما في ذلك رش كتابات استفزازية على الجدران ووضع ملصقات، وإشعال النار في السيارات بالقرب من حديقة ياركون في تل أبيب، وإشعال الحرائق في الغابات المحلية بناء على طلب هوسي، الذي أعطاهم تعليمات باللغة العبرية".

وقد قام الاثنان بتصوير بعض الأفعال وحصلا على 5000 دولار.

وقال البيان إنه طُلب منهما بعد ذلك قتل شخصية إسرائيلية بارزة بإلقاء قنبلة يدوية على منزلها، مضيفا أن الاثنين وافقا على القيام بذلك وكانا يحاولان شراء أسلحة.

ولم يتم تسمية الهدف في البيان.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات بوابة غامضة وملعقة عائمة!.. 6 من أغرب الاكتشافات على سطح المريخ

شركة الكهرباء الوطنية

أخبار محلية "الكهرباء الوطنية" تعقد دورة تدريبية لمتدربين من "الطاقة الفلسطينية"

قصف الاحتلال على الأراضي اللبنانية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يدعو سكان النبطية و25 بلدة وقرية إلى إخلائها

الفتى الشهيد ريان إبراهيم السيد (17 عاما)

فلسطين الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها: شهيد و4 إصابات واستهداف صحفيين

تعبيرية

اقتصاد محلي سعر ليرة الذهب في الأردن الاثنين

تعبيرية

تكنولوجيا نصائح مثالية لمواجهة مخاطر المعاملات المصرفية عبر الإنترنت

مشاريع الحصاد المائي في مساجد اربد والمفرق

أخبار محلية زيارة ميدانية لمشاريع الحصاد المائي في مساجد اربد والمفرق

الاحتلال يقصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

ترند خيام النازحين تعتلي منصات التواصل .. جثامين الشهداء تفحمت وهم على قيد الحياة



 


الأكثر مشاهدة