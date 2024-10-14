اعتقال إسرائيليين .. خططا لاغتيال شخصية بارزة لصالح إيران

وأفاد بيان مشترك "باقترب مواطن إسرائيلي تم تحديده باسم فلاديسلاف فيكتورسون (30 عاما) من إيراني تم تحديده باسم ماري هوسي".
وأضاف البيان: "قام فيكتورسون بتجنيد شريكته (18 عاما) آنا بيرنشتاين، وقام الاثنان بأعمال تخريب مختلفة بما في ذلك رش كتابات استفزازية على الجدران ووضع ملصقات، وإشعال النار في السيارات بالقرب من حديقة ياركون في تل أبيب، وإشعال الحرائق في الغابات المحلية بناء على طلب هوسي، الذي أعطاهم تعليمات باللغة العبرية".
وقد قام الاثنان بتصوير بعض الأفعال وحصلا على 5000 دولار.
وقال البيان إنه طُلب منهما بعد ذلك قتل شخصية إسرائيلية بارزة بإلقاء قنبلة يدوية على منزلها، مضيفا أن الاثنين وافقا على القيام بذلك وكانا يحاولان شراء أسلحة.
ولم يتم تسمية الهدف في البيان.
سكاي نيوز
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