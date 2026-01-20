اعتقال المئات من مثيري الشغب في إيران

وأوضحت وزارة الأمن في تقرير لها أمس الاثنين، أن هؤلاء المشتبه بهم متورطون في عمليات إحراق للمساجد والأماكن العامة والحافلات، بالإضافة إلى مهاجمة مراكز الشرطة.
وأضافت الوزارة أن المعتقلين ضالعون في حوادث أدت إلى مصرع 6 من عناصر الأمن والسكان، مشيرة إلى أن بعضهم يعمل لصالح تيارات معارضة وجماعات إرهابية، وله صلات بجهات أجنبية.
وتمكنت القوات الأمنية من ضبط كميات من الأسلحة تضمنت مسدسات وبنادق كلاشينكوف وبنادق صيد، إضافة إلى سواطير وسيوف وخناجر وقبضات حديدية، كانت في حوزة المشتبه بهم.
ولفتت الوزارة إلى أن بعض المعتقلين قاموا برحلات متعددة إلى الخارج وتلقوا مبالغ مالية كبيرة مقابل أعمالهم.
وأكدت وزارة الأمن أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن كافة الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأفراد، مشيرة إلى أن أساليبهم تشبه إلى حد كبير تلك التي يتبعها تنظيم داعش الإرهابي.
