 
الخميس 2024-12-05 09:31 ص
 

اعتقال ثلاثة جنود أمريكيين بتهم تهريب البشر في تكساس

ا
أرشيفية
الخميس، 05-12-2024 08:08 ص

الوكيل الإخباري- أعلن المدعي العام في ولاية تكساس جيمي إسبارزا اليوم الخميس أنه تم توقيف ثلاثة جنود من الجيش الأمريكي في قاعدة فورت كافازوس بتهم تهريب البشر.

وتم اعتقال الجنود إميليو ميندوزا لوبيز وأنخيل بالما 20 عاما وإنريكي جاوريجي 25 عاما بعد أن تم توقيف سيارة قيل إن بالما كان يقودها وكانت تقل ميندوزا لوبيز (مكسيكي الجنسية) واثنين من غواتيمالا في 27 نوفمبر في مدينة بريسيديو قرب الحدود مع المكسيك، والتي تبعد حوالي 800 كيلومتر جنوب غرب دالاس.

وذكر مايك لارمان المتحدث باسم المدعي العام في ولاية تكساس أنه لا يعرف رتب الجنود أو ما إذا كان قد تم اتخاذ إجراءات ضدهم من قبل الجيش.

اضافة اعلان


كما لم يرد المتحدث باسم قاعدة فورت كافازوس على طلب للتعليق.


وقال إسبارزا في بيان: "يقال إن ميندوزا لوبيز وبالما سافرا من فورت كافازوس إلى بريسيديو بغرض استلام ونقل مهاجرين غير شرعيين".


وقال محامي ميندوزا لوبيز إنه ينتظر المزيد من المعلومات من المدعين حول التهمة الموجهة إلى موكله.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

اقتصاد محلي للأردنيين.. هذه أسعار الذهب محليا الخميس

أرتال للجماعات المسلحة في سوريا بعد أن بدأت هجوما على مواقع الجيش السوري

عربي ودولي الجيش السوري ينفذ كميناً محكماً بـ "العصائب الحمر"

ا

عربي ودولي وسائل إعلام فرنسية: ميشيل بارنييه سيقدم استقالة حكومته الخميس

وقفة احتجاجية بالشموع وسط مدينة سول للمطالبة باستقالة يون

عربي ودولي استقالة وزير دفاع كوريا الجنوبية والمعارضة تتحرك لعزل الرئيس

ت

عربي ودولي وفد أوكراني يلتقي مستشار ترامب المستقبلي

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري

فلسطين "تصريحات هاغاري" تشعل أزمة داخل إسرائيل .. وإجراء تأديبي بحقه

ل

عربي ودولي شولتس يؤكد مجددا عدم السماح لكييف بمهاجمة عمق روسيا

أرشيفية

فلسطين الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من نابلس بينهم فتاة



 




الأكثر مشاهدة