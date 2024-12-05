اعتقال ثلاثة جنود أمريكيين بتهم تهريب البشر في تكساس

وتم اعتقال الجنود إميليو ميندوزا لوبيز وأنخيل بالما 20 عاما وإنريكي جاوريجي 25 عاما بعد أن تم توقيف سيارة قيل إن بالما كان يقودها وكانت تقل ميندوزا لوبيز (مكسيكي الجنسية) واثنين من غواتيمالا في 27 نوفمبر في مدينة بريسيديو قرب الحدود مع المكسيك، والتي تبعد حوالي 800 كيلومتر جنوب غرب دالاس.
وذكر مايك لارمان المتحدث باسم المدعي العام في ولاية تكساس أنه لا يعرف رتب الجنود أو ما إذا كان قد تم اتخاذ إجراءات ضدهم من قبل الجيش.
كما لم يرد المتحدث باسم قاعدة فورت كافازوس على طلب للتعليق.
وقال إسبارزا في بيان: "يقال إن ميندوزا لوبيز وبالما سافرا من فورت كافازوس إلى بريسيديو بغرض استلام ونقل مهاجرين غير شرعيين".
وقال محامي ميندوزا لوبيز إنه ينتظر المزيد من المعلومات من المدعين حول التهمة الموجهة إلى موكله.
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