اعتقال حارس أمن السفارة الأميركية بالنرويج بتهمة التجسس

الوكيل الإخباري- أفاد مسؤول في الشرطة النرويجية أمس الخميس باعتقال حارس أمن يعمل في السفارة الأميركية بالنرويج للاشتباه في قيامه بعمليات تجسس لصالح روسيا وإيران.

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وقالت الشرطة إن الشاب المعتقل، وهو مواطن نرويجي في العشرينيات من عمره، اعتُقل في منزله قبل يومين. وقضت محكمة بإمكانية احتجازه لمدة 4 أسابيع بشكل مبدئي، وبشكل انفرادي في الأسبوع الأول من التحقيق معه.



وقال محامي جهاز شرطة الأمن توماس بلوم لصحفيين إن المتهم كان موظفًا وحارس أمن في السفارة الأميركية في أوسلو، مضيفًا أنه كان متعاونًا، وذكر أنه تمت مصادرة كمية "كبيرة" من المواد الرقمية لديه.



من جهته، قال جون كريستيان إلدن، محامي المتهم، إن موكله كان على اتصال بضباط مخابرات روس وإيرانيين، مضيفًا لرويترز أنه أوضح مبررات اتصالاته بهم.