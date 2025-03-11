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اعتقال رئيس الفلبين السابق بناءً على أمر من الجنائية الدولية

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي
 
الثلاثاء، 11-03-2025 07:09 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الفلبينية أن الشرطة أوقفت، صباح الثلاثاء، الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي إثر هبوط طائرته في مطار مانيلا الدولي، وذلك بناءً على مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب التي شنها ضد تجّار المخدرات.اضافة اعلان


وقالت الرئاسة الفلبينية في بيان: "في وقت مبكر من الصباح، تلقى الإنتربول في مانيلا النسخة الرسمية من مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرةً إلى أن دوتيرتي أصبح "اعتبارًا من الآن في قبضة السلطات".

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، تم القبض على دوتيرتي فور وصوله من هونغ كونغ، حيث احتجزته الشرطة تنفيذًا لأوامر المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في عمليات القتل الجماعي التي وقعت خلال حملته الصارمة لمكافحة المخدرات غير المشروعة.

سكاي نيوز
 
 
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