اعتقال رئيس الفلبين السابق بناءً على أمر من الجنائية الدولية

وقالت الرئاسة الفلبينية في بيان: "في وقت مبكر من الصباح، تلقى الإنتربول في مانيلا النسخة الرسمية من مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرةً إلى أن دوتيرتي أصبح "اعتبارًا من الآن في قبضة السلطات".
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، تم القبض على دوتيرتي فور وصوله من هونغ كونغ، حيث احتجزته الشرطة تنفيذًا لأوامر المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في عمليات القتل الجماعي التي وقعت خلال حملته الصارمة لمكافحة المخدرات غير المشروعة.
سكاي نيوز
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