اعتقال رجل للاشتباه في تسببه بحريق واشنطن

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سبوكين إن رون ف. فاريناتشي أُلقي القبض عليه ووجهت إليه شبهة إشعال حريق عمدا على خلفية حريق "أولد تريلز"، ويُحتجز بكفالة قدرها مليون دولار، ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديه محامٍ للتعليق نيابة عنه.
ويعد الحريق، الذي اندلع السبت، واحدا من عدة حرائق مشتعلة في محيط مدينة سبوكين، ثاني أكبر مدن ولاية واشنطن.
وتُصنف هذه الحرائق ضمن الأكثر تدميرا في تاريخ الولاية، بعدما أتت مجتمعة على ما لا يقل عن 700 مبنى وأجبرت نحو 67 ألف شخص على إخلاء منازلهم.
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