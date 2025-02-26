اعتقال زعيم جماعة نيجيرية متمردة في شرق ليبيا

وقالت "الجبهة الوطنية للتحرير" في بيان إن "الذين نفّذوا عملية اعتقاله أشادوا ببسالته وشجاعته"، معترفةً بذلك ضمنيًا باعتقال زعيمها، لكنها لم تحدد بدقة مكان اعتقاله أو الجهة التي قامت بذلك.
من جهته، ذكر موقع "إير إنفو" الإخباري، ومقره شمال النيجر، أن صلاح "اعتُقل يوم الأحد في منزله في القطرون"، المدينة الواقعة في جنوب غرب ليبيا، قرب الحدود مع النيجر.
وبحسب "إير إنفو"، فإن زعيم "الجبهة الوطنية للتحرير" اعتُقل خلال "مداهمة" نفذتها "عناصر الوحدة 87 بالجيش الوطني الليبي"، الذي يتزعمه خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.
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