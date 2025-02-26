 
الأربعاء 2025-02-26 09:47 ص
 

اعتقال زعيم جماعة نيجيرية متمردة في شرق ليبيا

الشرطة النيجرية
الشرطة النيجرية
الأربعاء، 26-02-2025 08:46 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت "الجبهة الوطنية للتحرير"، الجماعة النيجيرية المتمردة الموالية للرئيس المخلوع محمد بازوم، أن زعيمها محمود صلاح اعتُقل في نهاية الأسبوع الماضي في شرق ليبيا.اضافة اعلان


وقالت "الجبهة الوطنية للتحرير" في بيان إن "الذين نفّذوا عملية اعتقاله أشادوا ببسالته وشجاعته"، معترفةً بذلك ضمنيًا باعتقال زعيمها، لكنها لم تحدد بدقة مكان اعتقاله أو الجهة التي قامت بذلك.

من جهته، ذكر موقع "إير إنفو" الإخباري، ومقره شمال النيجر، أن صلاح "اعتُقل يوم الأحد في منزله في القطرون"، المدينة الواقعة في جنوب غرب ليبيا، قرب الحدود مع النيجر.

وبحسب "إير إنفو"، فإن زعيم "الجبهة الوطنية للتحرير" اعتُقل خلال "مداهمة" نفذتها "عناصر الوحدة 87 بالجيش الوطني الليبي"، الذي يتزعمه خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.

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