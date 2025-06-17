اعتقال عميل للموساد كان يصنع متفجرات داخل إيران

وأوضحت الوكالة أن قوات الأمن عثرت، خلال عملية أمنية موسّعة، على ورشة لتصنيع الطائرات المسيّرة والمتفجرات في محافظة أصفهان.
كما كانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت في وقت سابق ضبط ورشة سرّية مكوّنة من ثلاثة طوابق في مدينة ري، حيث تم العثور على أكثر من 200 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار، إلى جانب عدد من الطائرات المسيّرة الانتحارية ومنصات إطلاق ومعدات متطورة لتصنيعها.
سكاي نيوز
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