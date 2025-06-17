الثلاثاء 2025-06-17 02:42 م
 

اعتقال عميل للموساد كان يصنع متفجرات داخل إيران

اكتشاف ورشة لتصنيع الطائرات المسيّرة والمتفجرات في أصفهان
اكتشاف ورشة لتصنيع الطائرات المسيّرة والمتفجرات في أصفهان
 
الثلاثاء، 17-06-2025 02:31 م
الوكيل الإخباري-  أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية في البلاد تمكّنت من اعتقال أحد عملاء جهاز الموساد الإسرائيلي، كان ينشط في تصنيع المتفجرات داخل الأراضي الإيرانية.اضافة اعلان


وأوضحت الوكالة أن قوات الأمن عثرت، خلال عملية أمنية موسّعة، على ورشة لتصنيع الطائرات المسيّرة والمتفجرات في محافظة أصفهان.

كما كانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت في وقت سابق ضبط ورشة سرّية مكوّنة من ثلاثة طوابق في مدينة ري، حيث تم العثور على أكثر من 200 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار، إلى جانب عدد من الطائرات المسيّرة الانتحارية ومنصات إطلاق ومعدات متطورة لتصنيعها.

سكاي نيوز
 
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