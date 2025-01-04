اعتقال مسؤول في سجن صيدنايا.. من هو "شلهوم"؟

وأكد المراسل أن "إدارة الأمن العام ألقت القبض على محمد نور الدين شلهوم في مدينة حمص، أثناء "عمليات تمشيط".
ويُعتبر شلهوم أحد مسؤولي كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا، ويُعتقد أنه لعب دوراً في تعطيل كاميرات مراقبة السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة.
ويُعد سجن صيدنايا من أسوأ السجون العسكرية سمعةً في عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وفي اللهجة الدارجة السورية، كان يُطلق عليه اسم "المسلخ". ومنذ عام 2011، وثّق نشطاء حقوق الإنسان عمليات إعدام جماعية ممنهجة، وتعذيباً، واختفاءً لآلاف السجناء هناك.
وكان سجن صيدنايا من أوائل المناطق التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة، منذ دخولها دمشق وفرار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.
وأُفرِج عن المئات من نزلاء السجن، بينما بدأت السلطات الجديدة في سوريا عمليات ملاحقة لمسؤولي النظام السابق، ومن بينهم القائمون على إدارة سجن صيدنايا.
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