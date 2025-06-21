اعتقال وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد

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الوكيل الإخباري- في إطار عملية أمنية مُحكمة، تمكن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية السورية من استدراج وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، الذي يُعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام البائد. اضافة اعلان





وقد نُفذت هذه العملية بواسطة إحدى فرق إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك من خلال كمين مُحكم أسفر عن القبض عليه بنجاح تعكس هذه الخطوة التزامنا القوي بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.