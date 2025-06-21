اعتقال وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد

وقد نُفذت هذه العملية بواسطة إحدى فرق إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك من خلال كمين مُحكم أسفر عن القبض عليه بنجاح تعكس هذه الخطوة التزامنا القوي بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.
-
أخبار متعلقة
-
تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة كاشان الإيرانية
-
القبض عن جاسوس أجنبي بمحافظة يزد الإيرانية
-
أردوغان: هجمات إسرائيل هدفها تخريب المحادثات النووية مع إيران
-
مقتل عالم نووي إيراني وزوجته في هجوم إسرائيلي
-
صفارات الإنذار تدوي في منطقة صناعية بالنقب وفي إيلات
-
ترامب يشكك بكلام مديرة الاستخبارات الوطنية بسبب تصريح عن إيران
-
يسرائيل هيوم: إيران أطلقت 10 مسيرات منذ الصباح
-
الاعلام العبري: إصابة مباشرة لمبنى داخل مدينة بيسان