اعتقال 18 عميلا إسرائيليا في مدينة مشهد

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة أنباء فارس باعتقال السلطات الإيرانية لـ18 شخصا بتهمة العمالة لإسرائيل، وقالت إنهم كانوا يعملون على تصنيع مسيرات هجومية وتجسسية في مدينة مشهد. اضافة اعلان





وبحسب المصدر ذاته، فإن المعتقلين هم أجانب وتم القبض عليهم قبل تنفيذ عملياتهم.