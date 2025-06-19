الخميس 2025-06-19 05:08 ص
 

اعتقال 18 عميلا إسرائيليا في مدينة مشهد

وكالة أنباء فارس: اعتقال 18 عميلا إسرائيليا في مدينة مشهد
صواريخ
 
الخميس، 19-06-2025 04:07 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة أنباء فارس باعتقال السلطات الإيرانية لـ18 شخصا بتهمة العمالة لإسرائيل، وقالت إنهم كانوا يعملون على تصنيع مسيرات هجومية وتجسسية في مدينة مشهد.اضافة اعلان


وبحسب المصدر ذاته، فإن المعتقلين هم أجانب وتم القبض عليهم قبل تنفيذ عملياتهم.
 
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