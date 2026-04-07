الأربعاء 2026-04-08 11:08 م

اعتقال 4 جنود إسرائيليين بتهم خطيرة جداً

الثلاثاء، 07-04-2026 10:46 ص
الوكيل الإخباري-   اعتقلت إسرائيل 4 جنود من قواتها النظامية بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية وتصوير مواقع حساسة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.اضافة اعلان


وذكرت القناة 15 الإسرائيلية -مساء أمس الاثنين- أنه "كُشف عن قضية تجسس جديدة ومثيرة للقلق"، مشيرة إلى إلقاء القبض على الجنود الأربعة الذين يخدمون في وحدات قتالية نظامية، للاشتباه في تورطهم في أعمال تجسس جماعية لصالح إيران حتى أثناء فترة الحرب.

وبحسب القناة، طلبت الاستخبارات الإيرانية من الجنود تنفيذ مهام من بينها تصوير منشآت حساسة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

كما أوضحت أن بعض المشتبه بهم لا يزالون ممنوعين من لقاء محام، في حين جرى تمديد توقيف جميع المشتبه بهم.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن "هناك اتجاها واضحا لمحاولات اختراق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والتغلغل داخل المجتمع المدني"، معتبرة أن ذلك "يشير إلى ارتفاع حاد في تهديدات التجسس من جانب إيران في الأيام الأخيرة".

تقارير إسرائيلية أكدت رصد "ارتفاع حاد في تهديدات التجسس من جانب إيران في الأيام الأخيرة" (رويترز)
في السياق ذاته، كشف موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي أن الموقوفين جنود في الخدمة الإلزامية، وقال إن الشرطة الإسرائيلية أكدت صحة الاعتقالات، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مع فرض حظر نشر على معظم تفاصيل القضية.
 
 


