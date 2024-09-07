اعصار الصين.. قتلى وجرحى و230 كلم/ساعة سرعة الرياح

الوكيل الإخباري- خلّف الإعصار الكبير "ياغي" ما لا يقل عن قتيلين و92 جريحا في جزيرة هاينان السياحية في جنوب الصين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية السبت.

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وأدى الإعصار إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية تجاوزت سرعتها 230 كلم/ساعة، ما استدعى إجلاء نحو 460 ألف شخص، وفق محطة التلفزيون الحكومية "سي سي تي في" CCTV.



وفي مقاطعة قوانغدونغ المجاورة (جنوب الصين)، قالت السلطات الجمعة إنها أجلت أكثر من 574 ألفا من السكان إلى مناطق آمنة.



كما ألغى المطار في هايكو، عاصمة هاينان في شمال الجزيرة، كل الرحلات الجوية الوافدة والمغادرة السبت حتى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، وفقا لتلفزيون "سي سي تي في".

ويشهد جنوب الصين عادة أعاصير خلال الصيف والخريف تتشكّل في المحيطات الدافئة شرق الفلبين قبل أن تتجه غربا.



لكن مع تغيّر المناخ، بات من الأصعب توقع العواصف الاستوائية فيما ازدادت شدّتها، لتؤدي إلى أمطار غزيرة ورياح عاتية تتسبب بفيضانات وأضرار في السواحل، بحسب خبراء.