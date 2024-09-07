اعصار الصين.. قتلى وجرحى و230 كلم/ساعة سرعة الرياح

وفي مقاطعة قوانغدونغ المجاورة (جنوب الصين)، قالت السلطات الجمعة إنها أجلت أكثر من 574 ألفا من السكان إلى مناطق آمنة.
كما ألغى المطار في هايكو، عاصمة هاينان في شمال الجزيرة، كل الرحلات الجوية الوافدة والمغادرة السبت حتى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، وفقا لتلفزيون "سي سي تي في".
لكن مع تغيّر المناخ، بات من الأصعب توقع العواصف الاستوائية فيما ازدادت شدّتها، لتؤدي إلى أمطار غزيرة ورياح عاتية تتسبب بفيضانات وأضرار في السواحل، بحسب خبراء.
ويتوجه الإعصار "ياغي" نحو فيتنام بعد مروره في جنوب الصين إذ يتوقع أن يضرب السبت مناطق الشمال وشمال الوسط حول منطقة خليج هالونغ المدرجة في لائحة اليونسكو للتراث العالمي.
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