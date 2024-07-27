اعلام عبري : مقتل 9 إسرائيليين بالجولان إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان

الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل 9 أشخاص وإصابة 30 بينهم 7 في حالة حرجة إثر سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان على مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.



ومنذ قليلأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 11 شخصا جراء سقوط صواريخ في مجدل شمس بالجولان المحتل 5 منهم في حالة حرجة.



بدوره، قال مراسل الجزيرة إن حزب الله أطلق 5 دفعات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجولان المحتل في أقل من ساعة.

وافادت وسائل اعلام ان رئيس الحكومة الإسرائيلية يتلقى تحديثات عن الحادثة في مجدل شمس ويجري مشاورات

و بوقت مسبق من اليوم دوت صفارات الإنذار في منطقة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وفي كريات شمونة والبلدات المجاورة في إصبع الجليل على الحدود مع لبنان.













