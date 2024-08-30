اعلام عبري : 6 اصابات بعملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية

وقالت الإذاعة إن المصابين في عملية الطعن في طريقهم إلى إسرائيل وجاري فحص خلفية الحادث.
من جهتها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بورود تقرير أولي عن حادث طعن في معبر طابا الحدودي مع مصر، وجاري التحقيق في ملابسات الحادث.
في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع مصابين في شجار بين إسرائيليين وموظفين بفندق في طابا المصرية.
ولم يتسنَّ التأكد مما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية وإذاعة الجيش من مصدر مستقل.
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