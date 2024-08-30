اعلام عبري : 6 اصابات بعملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بإصابة 6 أشخاص في عملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية.

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وقالت الإذاعة إن المصابين في عملية الطعن في طريقهم إلى إسرائيل وجاري فحص خلفية الحادث.

من جهتها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بورود تقرير أولي عن حادث طعن في معبر طابا الحدودي مع مصر، وجاري التحقيق في ملابسات الحادث.



في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع مصابين في شجار بين إسرائيليين وموظفين بفندق في طابا المصرية.