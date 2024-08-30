 
الجمعة 2024-08-30 07:16 م
 

 

اعلام عبري : 6 اصابات بعملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 30-08-2024 06:49 م

الوكيل الإخباري-   أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بإصابة 6 أشخاص في عملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية.

اضافة اعلان


وقالت الإذاعة إن المصابين في عملية الطعن في طريقهم إلى إسرائيل وجاري فحص خلفية الحادث.
من جهتها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بورود تقرير أولي عن حادث طعن في معبر طابا الحدودي مع مصر، وجاري التحقيق في ملابسات الحادث.


في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع مصابين في شجار بين إسرائيليين وموظفين بفندق في طابا المصرية.


ولم يتسنَّ التأكد مما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية وإذاعة الجيش من مصدر مستقل.







 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

تعبيرية

عربي ودولي اعلام عبري : 6 اصابات بعملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يدعي اغتيال 20 مسلحا فلسطينيا شمالي الضفة

العريس المصري إسماعيل محمد عبدالصمد الذي توفي اثر نوبة قلبية

طب وصحة بعدما اودت بحياة عريس مصري .. اليك ابرز اعراض النوبة القلبية

تعبيرية

عربي ودولي الجيش العراقي يقتل 14 إرهابيا من داعش

رجال الدفاع المدني يقومون باخماد احدى الحرائق

أخبار محلية الأمن العام : اندلاع حريقين في عمان واربد والسيطرة عليهما

تعبيرية

أخبار محلية الأردنيون يعبرون عن تصميمهم على ممارسة حقهم الدستوري بالانتخابات المقبلة

تعبيرية

منوعات سبب غريب وراء انفجار "كارسيت" أطفال داخل سيارة في أمريكا.. ماذا حدث؟



 


الأكثر مشاهدة