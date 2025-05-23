اعلان صادر عن المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية

وأوضحت الجوازات، أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (782358) حاجًا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (35478) حاجًا، وعدد (2822) حاجًا عبر المنافذ البحرية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) .
وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية السعودية الجمعة، تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
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