اعلان صادر عن المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية

الوكيل الإخباري- أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، قدوم (820658) حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام 1446هـ، عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم أمس الخميس.

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وأوضحت الجوازات، أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (782358) حاجًا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (35478) حاجًا، وعدد (2822) حاجًا عبر المنافذ البحرية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) .



وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.