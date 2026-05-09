اعلان صادر عن منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس هانتا

وقالت المنظمة إن 6 حالات تم تأكيد إصابتها بسلالة الأنديز، إحدى سلالات فيروس هانتا، من خلال اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل.
وكانت السفينة تقل 147 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تم الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في الثاني من أيار، بينما كان 34 آخرون قد غادروا السفينة بالفعل.
ولا يزال 4 مرضى في المستشفى في جنوب إفريقيا وهولندا وسويسرا، في حين جاءت نتيجة اختبار حالة مشتبه بها أرسلت إلى ألمانيا سلبية.
من ناحية أخرى، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع مع المسافرين الأميركيين على متن السفينة السياحية.
وقالت المراكز إنها تخطط لإجلاء الركاب الأميركيين على متن السفينة على متن رحلة طبية تابعة للحكومة الأميركية إلى أوماها في نبراسكا.
ووفقا لشركة أوشن وايد إكسبيديشنز المشغلة للسفينة السياحية، يوجد 17 أميركيا على متن السفينة.
وغادرت السفينة الرأس الأخضر في السادس من أيار، وتبحر إلى جزر الكناري الإسبانية، حيث من المتوقع أن ينزل الركاب.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن الخطر على السكان في أنحاء العالم بشكل عام منخفض، لكن الخطر على الركاب وطاقم السفينة متوسط.
-
أخبار متعلقة
-
السعودية: تشغيل أكثر من 5300 رحلة وتوفير أكثر من 2.21 مليون مقعد على متن قطار الحرمين خلال الحج
-
البحرين تعلن القبض على 41 شخصاً بتهم الارتباط بالحرس الثوري الإيراني
-
ترامب: نتوقع ردا من إيران قريبا
-
الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء 9 قرى جنوب لبنان
-
ماكرون يتوجه إلى الإسكندرية لافتتاح جامعة فرنكوفونية
-
رئيس وزراء قطر يدعو في لقاء مع فانس إلى استئناف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران
-
إحصاءات: مليون و 211 ألف سوري عادوا إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد
-
إيران.. ردنا على الخطة الأمريكية للتسوية لا يزال قيد البحث