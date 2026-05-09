اعلان صادر عن منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس هانتا

الصحة العالمية: جميع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس هانتا لها صلة بالسفينة السياحية
الوكيل الإخباري-   أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة، أن 8 أشخاص أصيبوا بالعدوى، من بينهم 3 توفوا، في تفشي لفيروس هانتا مرتبط بسفينة سياحية، حيث تم تأكيد 6 حالات وحالتين محتملتين.اضافة اعلان


وقالت المنظمة إن 6 حالات تم تأكيد إصابتها بسلالة الأنديز، إحدى سلالات فيروس هانتا، من خلال اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل.

وكانت السفينة تقل 147 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تم الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في الثاني من أيار، بينما كان 34 آخرون قد غادروا السفينة بالفعل.

ولا يزال 4 مرضى في المستشفى في جنوب إفريقيا وهولندا وسويسرا، في حين جاءت نتيجة اختبار حالة مشتبه بها أرسلت إلى ألمانيا سلبية.

من ناحية أخرى، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع مع المسافرين الأميركيين على متن السفينة السياحية.

وقالت المراكز إنها تخطط لإجلاء الركاب الأميركيين على متن السفينة على متن رحلة طبية تابعة للحكومة الأميركية إلى أوماها في نبراسكا.

ووفقا لشركة أوشن وايد إكسبيديشنز المشغلة للسفينة السياحية، يوجد 17 أميركيا على متن السفينة.

وغادرت السفينة الرأس الأخضر في السادس من أيار، وتبحر إلى جزر الكناري الإسبانية، حيث من المتوقع أن ينزل الركاب.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الخطر على السكان في أنحاء العالم بشكل عام منخفض، لكن الخطر على الركاب وطاقم السفينة متوسط.
 
 


