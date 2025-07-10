الخميس 2025-07-10 03:53 م
 

اغتيال ضابط كبير في المخابرات الأوكرانية وسط كييف

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 10-07-2025 01:35 م
الوكيل الإخباري-   قال إيغور موسيتشوك، وهو من الأعضاء السابقين في البرلمان الأوكراني، إن العقيد في جهاز الأمن الأوكراني إيفان فورونيتش، لقي حتفه في إطلاق نار في العاصمة كييف.اضافة اعلان


وكانت وسائل إعلام أوكرانية، ثم شرطة العاصمة، قد أفادت في وقت سابق بوقوع إطلاق نار في منطقة غولوسيفسكي في كييف، ما أسفر عن مقتل رجل، دون الكشف عن هويته في البداية.

وكتب موسيتشوك على قناته في "تلغرام":"في حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم 10 يوليو 2025 (بتوقيت موسكو)، في مدينة كييف، اقترب شخص مجهول الهوية آنذاك من العقيد إيفان فورونيتش، وهو من العاملين في جهاز الأمن الأوكراني ومن مواليد 19 يوليو 1974، وأطلق عليه خمس طلقات موجهة من مسدس، يبدو أنه مزود بكاتم للصوت".

ووفقًا للبرلماني السابق، كان فورونيتش يشغل منصب كبير ضباط العمليات في القسم الأول بالمديرية السادسة عشرة لمركز العمليات الخاصة منذ نوفمبر عام 2024.

وأضاف موسيتشوك: "نتيجة لإطلاق النار، أصيب الضابط بجروح متعددة ناجمة عن طلقات نارية نافذة، ما أدى إلى وفاته على الفور".

من جهته، أكد رومان تشيرفينسكي، القائد السابق لإحدى وحدات قوات العمليات الخاصة، صحة المعلومات التي تفيد بأن القتيل هو العقيد فورونيتش، واصفًا الحادثة بأنها "خسارة فادحة" للكثير من العاملين في جهاز الأمن الأوكراني.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا على منطقة الحادث، وتواصل البحث عن منفذ الاغتيال.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين مقتل جندي احتياط في عملية جنوب الخليل

وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل توقف انظمتها الالكترونية من الخميس إلى مساء السبت

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية حسّان: أمام العقبة مشاريع استراتيجية تتطلب جهودا مضاعفة لدعمها وتنفيذها

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية لجنة النشاط والمسؤولية المجتمعية في الضمان الاجتماعي تنظّم يوماً تطوعياً في غابات اشتفينا

بحضور أمين سر نقابة المحامين الأردنيين

أخبار محلية (79) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري

أخبار محلية مفوضية اللاجئين في الأردن: هدفنا إيصال اللاجئين إلى الجامعات بنسبة 15٪ بحلول 2030

غا

فيديو الوكيل قصتها أبكت الأردنيين.. أم أردنية تناشد بحرقة

7غع

فيديو منوع نصائح صحية طبيعية لتجديد الجسم والحفاظ على الصحة



 
 





الأكثر مشاهدة