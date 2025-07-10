اغتيال ضابط كبير في المخابرات الأوكرانية وسط كييف

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، ثم شرطة العاصمة، قد أفادت في وقت سابق بوقوع إطلاق نار في منطقة غولوسيفسكي في كييف، ما أسفر عن مقتل رجل، دون الكشف عن هويته في البداية.
وكتب موسيتشوك على قناته في "تلغرام":"في حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم 10 يوليو 2025 (بتوقيت موسكو)، في مدينة كييف، اقترب شخص مجهول الهوية آنذاك من العقيد إيفان فورونيتش، وهو من العاملين في جهاز الأمن الأوكراني ومن مواليد 19 يوليو 1974، وأطلق عليه خمس طلقات موجهة من مسدس، يبدو أنه مزود بكاتم للصوت".
ووفقًا للبرلماني السابق، كان فورونيتش يشغل منصب كبير ضباط العمليات في القسم الأول بالمديرية السادسة عشرة لمركز العمليات الخاصة منذ نوفمبر عام 2024.
وأضاف موسيتشوك: "نتيجة لإطلاق النار، أصيب الضابط بجروح متعددة ناجمة عن طلقات نارية نافذة، ما أدى إلى وفاته على الفور".
من جهته، أكد رومان تشيرفينسكي، القائد السابق لإحدى وحدات قوات العمليات الخاصة، صحة المعلومات التي تفيد بأن القتيل هو العقيد فورونيتش، واصفًا الحادثة بأنها "خسارة فادحة" للكثير من العاملين في جهاز الأمن الأوكراني.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا على منطقة الحادث، وتواصل البحث عن منفذ الاغتيال.
روسيا اليوم
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