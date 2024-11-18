اغلاق المدارس والجامعات لمدة يومين في لبنان

وفي ظل القصف الإسرائيلي المتواصل، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم الأحد، إنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتمكين الجيش من القيام بمهامه وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية.
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