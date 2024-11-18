اغلاق المدارس والجامعات لمدة يومين في لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي إغلاق المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تعتمد التعليم الحضوري لمدة يومين.

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وقال وزير التربية والتعليم العالي اللبناني: "إقفال المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تعتمد التعليم الحضوري في بيروت الإدارية وساحل الشوف وساحل المتن الشمالي وبعبدا وعاليه الاثنين والثلاثاء واعتماد التعليم عن بعد في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير".

واعتمد وزير التربية والتعليم اللبناني التعليم التدريس عن بعد، ودعا مديري المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الخاصة التي يشملها الإغلاق إلى توخي الحذر والحرص على السلامة، ومتابعة بيانات الوزارة.