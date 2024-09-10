افتتاح الدورة 79 للجمعية العامة اليوم

الوكيل الإخباري- تفتتح، مساء اليوم الثلاثاء، الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وتستمر لمدة عام كامل.

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وبعد افتتاح الدورة من قبل رئيس الجمعية العامة الجديد، الكاميروني فيليمون يانغ سيتم تعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض فيما تنتخب الجمعية خلال أسبوعها الأول، أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية وعددها 6، إضافة إلى انتخاب نواب رئيس الجمعية العامة.



كما سيتم تنظيم جدول الأعمال قبل أن تبدأ مداولات المناقشة العامة يوم الثلاثاء 24 أيلول بمشاركة قادة العالم أو من ينوب عنهم.



الى ذلك، تختتم صباح اليوم، الدورة 78 للجمعية العامة، حيث ستعقد آخر جلساتها في بيان يلقيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يليه بيان رئيس الجمعية المنتهية ولايته، دينيس فرانسيس.



وبعد ذلك، يدلي الرئيس المنتخب للدورة 79 للجمعية العامة، فيليمون يانغ، اليمين الدستورية وفقا لقرار الجمعية 70/305.







