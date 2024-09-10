افتتاح الدورة 79 للجمعية العامة اليوم

كما سيتم تنظيم جدول الأعمال قبل أن تبدأ مداولات المناقشة العامة يوم الثلاثاء 24 أيلول بمشاركة قادة العالم أو من ينوب عنهم.
الى ذلك، تختتم صباح اليوم، الدورة 78 للجمعية العامة، حيث ستعقد آخر جلساتها في بيان يلقيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يليه بيان رئيس الجمعية المنتهية ولايته، دينيس فرانسيس.
وبعد ذلك، يدلي الرئيس المنتخب للدورة 79 للجمعية العامة، فيليمون يانغ، اليمين الدستورية وفقا لقرار الجمعية 70/305.
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