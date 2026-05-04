افتتاح منفذ جديد للتنقل والتجارة بين سوريا ولبنان

الوكيل الإخباري- افتتحت سوريا منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان، وذلك ضمن الجهود لتوسيع جاهزية المنافذ، وتعزيز حركة التنقل بين البلدين.

وذكرت وكالة "سانا" أن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، ومدير شؤون المسافرين عبد الله شماط، افتتحا منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان.

وبدأت حركة عبور المسافرين بكلا الاتجاهين عبر المنفذ الواقع في ريف حمص، بعد استكمال الترتيبات التشغيلية والتنظيمية اللازمة لضمان سلاسة الإجراءات وانسيابية الحركة.

 
 


