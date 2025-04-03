اقتصاديون بريطانيون: قرار ترمب فرض رسوم جمركية سيتسبب بفوضى اقتصادية

الوكيل الإخباري- شهدت الأسواق العالمية اضطرابات حادة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات، حيث حذر قادة الأعمال في المملكة المتحدة من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى "فوضى اقتصادية".

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