اقتصاديون بريطانيون: قرار ترمب فرض رسوم جمركية سيتسبب بفوضى اقتصادية

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية اليوم الخميس، إن مؤشر (FTSE 100) البريطاني سجل انخفاضا حاداً عند الافتتاح، متراجعاً بمقدار 122.4 نقطة أو 1.4 بالمئة خلال الدقائق الأولى من التداول كما تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني إلى أدنى مستوياته منذ ثمانية أشهر، بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 24 بالمئة على وارداتها من اليابان.
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