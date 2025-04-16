الأربعاء 2025-04-16 02:47 ص
 

اقتطاعات كبيرة مرتقبة في موازنة الخارجية الأميركية

علم الولايات المتحدة الأميركية
علم الولايات المتحدة الأميركية
 
الأربعاء، 16-04-2025 01:45 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء نقلا عن وثيقة موازنة داخلية أنّ ميزانية وزارة الخارجية الأميركية قد تخفّض بمقدار النصف تقريبا وأنّ الولايات المتحدة ستتوقف جزئيا عن تمويل منظمات دولية منها الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي.اضافة اعلان


وتأتي الاقتطاعات المقترحة في الموازنة والتي لا تزال في المراحل الأولى وستحتاج إلى موافقة الكونغرس، في إطار اقتطاعات ضخمة قرّرها الرئيس دونالد ترامب في الحكومة الفدرالية بإشراف الملياردير إيلون ماسك.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست التي استشهدت بوثيقة من مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض، فإن مشروع الموازنة لوزارة الخارجية للسنة المالية 2026 سيكون 28,4 مليار دولار، بخفض نسبته 48% مقارنة بعام 2025.

وستكون الاقتطاعات المخطط لها واسعة النطاق بدءا من تمويل المنظمات الدولية إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية في كل أنحاء العالم والعديد من برامج المساعدة.

ولدى سؤال وزارة الخارجية عن الأمر، رفضت المتحدثة باسمها تامي بروس التعليق، مشدّدة على أنّ أيّ قرار نهائي لم يتّخذ بعد.

وأضافت أنّ كلّ ما يتم تداوله بهذا الشأن "لم يصدر عن هذا الكيان، ولم ينشره الوزير" ماركو روبيو.
 
gnews

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