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اكتمال فك تشفير الصندوقين الأسودين للطائرة الأذربيجانية المنكوبة

صورة تظهر أخصائيي الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة
صورة تظهر أخصائيي الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة
الثلاثاء، 07-01-2025 03:53 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المركز البرازيلي للتحقيق والوقاية من حوادث الطائرات، اليوم الثلاثاء، اكتمال عملية فك تشفير الصندوقين الأسودين للطائرة الأذربيجانية التي تحطمت في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان.اضافة اعلان


ووفقا لمصادر إعلامية كازاخية، تم إرسال الصندوقين الأسودين إلى البرازيل في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، حيث تمت عملية التحليل يوم السادس من يناير/كانون الثاني، وتم تسليم البيانات الناتجة إلى السلطات الكازاخية.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية تقوم برحلة بين العاصمة الأذربيجانية باكو وغروزني في الشيشان عندما تعرضت لهجوم من منظومة دفاع جوي في الأجواء الروسية، وفقا لتصريحات مسؤولين أذربيجانيين.

ونجح 29 راكبا في النجاة من الحادث المأساوي. وكانت الطائرة تقل 62 راكبا و5 من أفراد الطاقم، بينهم 37 مواطنا أذربيجانيا و16 روسيا و6 كازاخستانيين و3 قرغيزيين.

وأثار الحادث اهتماما دوليا، نظرا للظروف المحيطة به، بما في ذلك تصريحات حول استهداف الطائرة في الأجواء الروسية. وما زالت التحقيقات مستمرة لتحديد الجهة المسؤولة والظروف الكاملة للحادث.

الجزيرة
 
gnews

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