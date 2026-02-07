السبت 2026-02-07 02:27 م

الآلاف في إسلام آباد يشيّعون 31 قتيلًا سقطوا في تفجير انتحاري لمسجد

السبت، 07-02-2026 01:32 م
الوكيل الإخباري- تجمع آلاف المشيعين في إسلام آباد، السبت، لتشييع 31 قتيلًا سقطوا في تفجير انتحاري في مسجد، وعبّر السكان عن قلقهم من احتمال وقوع مزيد من الهجمات.اضافة اعلان


وأطلق رجل النار في مجمع مسجد وحسينية خديجة الكبرى على مشارف العاصمة الباكستانية، الجمعة، ثم فجّر قنبلة أسفرت عن مقتل 31 شخصًا، بالإضافة إلى نفسه، وإصابة أكثر من 170 شخصًا.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم في بيان على تطبيق تيليغرام.

وأقيمت صلاة الجنازة على بعض القتلى في ساحة بالقرب من المسجد صباح اليوم، تحت حراسة مشددة، حيث قامت الشرطة ووحدة من القوات الخاصة بحراسة المكان.

ومن النادر حدوث تفجيرات في العاصمة شديدة التحصين، لكن هذا هو الهجوم الثاني من نوعه خلال ثلاثة أشهر.

وقال وزير الإعلام عطا الله ترار إن الحكومة "تبحث عمّن سهّلوا وأداروا" الهجوم، مضيفًا أن بعض المصابين لا يزالون في حالة حرجة في المستشفى، ويتلقون "أفضل رعاية صحية ممكنة".

وكتب وزير الدفاع خواجة آصف على منصة "إكس" أن الانتحاري لديه تاريخ من السفر إلى أفغانستان.
 
 


