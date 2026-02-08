الآلاف في إسلام آباد يشيعون 31 قتيلا سقطوا في تفجير انتحاري لمسجد

وأطلق رجل النار في مجمع مسجد وحسينية خديجة الكبرى على مشارف العاصمة الباكستانية الجمعة، ثم فجّر قنبلة أسفرت عن مقتل 31 شخصا، بالإضافة إلى نفسه، وإصابة أكثر من 170 شخصا. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم في بيان على تيليغرام
