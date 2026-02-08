الآلاف في إسلام آباد يشيعون 31 قتيلا سقطوا في تفجير انتحاري لمسجد

الوكيل الإخباري- تجمع آلاف المشيعين في إسلام آباد السبت لتشييع 31 قتيلا سقطوا في تفجير انتحاري في مسجد، وعبّر السكان عن قلقهم من احتمال وقوع مزيد من الهجمات.

