الأحد 2026-02-08 01:23 ص

الآلاف في إسلام آباد يشيعون 31 قتيلا سقطوا في تفجير انتحاري لمسجد

الأحد، 08-02-2026 12:25 ص

الوكيل الإخباري-   تجمع آلاف المشيعين في إسلام آباد السبت لتشييع 31 قتيلا سقطوا في تفجير انتحاري في مسجد، وعبّر السكان عن قلقهم من احتمال وقوع مزيد من الهجمات.

وأطلق رجل النار في مجمع مسجد وحسينية خديجة الكبرى على مشارف العاصمة الباكستانية الجمعة، ثم فجّر قنبلة أسفرت عن مقتل 31 شخصا، بالإضافة إلى نفسه، وإصابة أكثر من 170 شخصا. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم في بيان على تيليغرام

 
 


