الأحوال الجوية تعطل حركة السفر في بريطانيا وفرنسا وهولندا

الوكيل الإخباري- تسببت موجة من البرد القارس، تعد من أشد موجات الشتاء الحالي برودة، في تعطيل حركة السفر الاثنين ببريطانيا وفرنسا وهولندا، حيث أغلقت الطرق وعُلقت الرحلات الجوية وألغيت رحلات القطارات، بما في ذلك قطار يوروستار.

ووفقا لـ (فرانس برس)، طلبت شركة يوروستار التي تربط المملكة المتحدة بالبر الأوروبي، من المسافرين بين لندن وهولندا تأجيل رحلاتهم، مع تعذر تشغيل القطارات بعد بروكسل بسبب سوء الأحوال الجوية. كما أُلغيت 6 قطارات بين محطتي سانت بانكراس الدولية في لندن وغار دو نور في باريس، مع تأخير معظم القطارات الأخرى.



وأفادت شركة السكك الحديد الهولندية (NS) بأن خدماتها تعطلت بشكل كبير الاثنين، لا سيما في منطقة أمستردام، مع خفض عدد القطارات في بعض مناطق البلاد الثلاثاء.



وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرات جديدة ليومي الاثنين والثلاثاء من تساقط الثلوج وتكوّن الجليد في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وأجزاء من شمال إنكلترا.



وأعلنت السلطات إغلاق 212 مدرسة في أيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى عشرات المدارس في اسكتلندا وويلز وشمال إنكلترا.



وتم إلغاء رحلات جوية في عدة مطارات من بينها ليفربول شمال غرب إنكلترا، وأبردين وإنفرنيس شمال شرق اسكتلندا، وبلفاست في أيرلندا الشمالية.



وفي مطاري شارل ديغول وأورلي الرئيسيين في باريس، أجبر تساقط الثلوج الكثيف شركات الطيران على تقليص رحلاتها بنسبة 15 بالمئة.



وصرح وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو في مؤتمر صحافي أن نحو 250 كاسحة ثلج كانت في حالة تأهب في المطارين، مرجحا حدوث "إلغاءات وتأخيرات".



وتسببت الثلوج والجليد في باريس بتعطيل شبكة الحافلات بعد ظهر الاثنين، وتأثرت الطرق بشدة، لا سيما في منطقة نورماندي الشمالية الغربية وفي العاصمة الفرنسية، مع ازدحام مروري خانق خلال ساعات الذروة.



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" مساء اليوم الاثنين إنذارا برتقاليا بشأن الثلوج والجليد في معظم أنحاء شمال غرب فرنسا، بما في ذلك باريس، وهو ثاني أعلى مستوى من الإنذارات.



وفي مطار سخيبول الدولي الرئيسي في هولندا، أُلغيت نحو 700 رحلة جوية، أي أكثر من نصف الرحلات المقرر إقلاعها أو هبوطها الاثنين.



وسط توقعات لسلطات المطار بانخفاض حركة الطيران مع إلغاء مزيد من الرحلات في الأيام المقبلة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.