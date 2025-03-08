الأرجنتين: 10 قتلى وآلاف المتضررين جراء الأمطار الغزيرة

الوكيل الإخباري- لقي 10أشخاص على الأقل مصرعهم وأجبر أكثر من ألف شخص على الإخلاء، في حصيلة أولية، جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت مدينة باهيا بلانكا الأرجنتينية منذ فجر أمس الجمعة، متسببة في فيضانات واسعة النطاق.

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وبحسب قناة "إل إن"، ذكرت السلطات الأرجنتينية اليوم السبت، أن كمية الأمطار المتساقطة بلغت أكثر من 300 مليمتر، خلال 6 ساعات فقط، ما أدى إلى غرق العديد من الشوارع وتعطيل الحركة في المدينة، وانقطاع كامل للكهرباء.



ولم يستبعد رئيس بلدية باهيا بلانكا، فيديريكو سوسبييليس، ارتفاع عدد الضحايا نظرا لحجم الكارثة رغم توقف الأمطار، لأن بعض الطرق ما تزال مغمورة بالمياه، ما يعيق الوصول إلى مناطق مختلفة من المدينة.



وكانت بلدية المدينة، قد ألغت جميع الأنشطة العامة ودعت السكان إلى التزام منازلهم أمس الجمعة، حتى إشعار آخر، كما سمحت بتحرك المركبات الثقيلة فقط لدعم جهود الإنقاذ، فيما تم إغلاق مطار المدينة بشكل مؤقت.