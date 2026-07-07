الأرصاد العالمية تتوقع اختفاء آخر نهر جليدي استوائي

وبحسب وكالة سويس انفو السويسرية، أوضحت المنظمة في تقريرها السنوي أن "التقديرات تشير إلى أن الغطاء الجليدي الاستوائي المتبقي في بابوا (إندونيسيا) يمثل حاليا نحو 2 % فقط من مساحة الجليد التي لوحظت عام 1988″، متوقعة أن يختفي آخر نهر جليدي استوائي في المنطقة بحلول نهاية عام 2026 أو بداية عام 2027.
وأشارت الى أن موجات الحر المتتالية تسببت بارتفاع درجة حرارة المياه وزيادة حموضتها، ما يضر بالأنشطة والنظم البيئية، وارتفاع مستوى مياه البحر الذي يهدد سكان المناطق الساحلية والدول الجزرية المنخفضة.
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