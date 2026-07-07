الأرصاد العالمية تتوقع اختفاء آخر نهر جليدي استوائي

الوكيل الإخباري- قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنّ منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ شهدت هذا العام ثاني أكثر موجة حر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية (عام 2024)، والذي تميز بظواهر جوية متطرفة تسببت باضطرابات واسعة النطاق، وأضرار اقتصادية، وخسائر في الأرواح.

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وبحسب وكالة سويس انفو السويسرية، أوضحت المنظمة في تقريرها السنوي أن "التقديرات تشير إلى أن الغطاء الجليدي الاستوائي المتبقي في بابوا (إندونيسيا) يمثل حاليا نحو 2 % فقط من مساحة الجليد التي لوحظت عام 1988″، متوقعة أن يختفي آخر نهر جليدي استوائي في المنطقة بحلول نهاية عام 2026 أو بداية عام 2027.