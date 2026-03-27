الأزهر الشريف يدين استمرار إغلاق المسجد الأقصى

الجمعة، 27-03-2026 09:40 م
الوكيل الإخباري-   دان الأزهر الشريف استمرار إغلاق المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال، خلال شهر رمضان وعيد الفطر وحتى اليوم، مؤكدًا أن ذلك يمثل اعتداءً مرفوضًا وغير أخلاقي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.اضافة اعلان


وأوضح الأزهر في بيان؛ أن هذا الإجراء يحرم الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، ويستفز مشاعر المسلمين حول العالم، محذرًا من تداعيات هذه السياسات على استقرار المنطقة.

ودعا الأزهر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتصدي لما وصفه بـ"الأفعال العدائية الممنهجة"، التي تهدف إلى تأجيج الصراعات وتحويل المنطقة إلى بؤرة توتر دائم، مؤكدًا أن المسجد الأقصى سيبقى حرمًا إسلاميًا خالصًا، مشددًا على رفض محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني، أو تغيير الهوية التاريخية لمدينة القدس.
 
 


عراقجي يتوعد بـ "ثمن باهظ" بعد ضرب منشآت حيوية في إيران

عربي ودولي عراقجي يتوعد بـ "ثمن باهظ" بعد ضرب منشآت حيوية في إيران

الأزهر الشريف يدين استمرار إغلاق المسجد الأقصى

عربي ودولي الأزهر الشريف يدين استمرار إغلاق المسجد الأقصى

وزير الطاقة يطمئن الأردنيين ويوجه رسائل هامة

أخبار محلية وزير الطاقة يطمئن الأردنيين ويوجه رسائل هامة

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 ينظم حملة تبرع بالدم

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 ينظم حملة تبرع بالدم

تخريج عدد من الدورات في قيادة سلاح الجو الملكي

أخبار محلية تخريج عدد من الدورات في قيادة سلاح الجو الملكي

غوتيريش يعلن آلية أممية لضمان تدفق المواد الأساسية في مضيق هرمز

عربي ودولي غوتيريش يعلن آلية أممية لضمان تدفق المواد الأساسية في مضيق هرمز

الجيش الإسرائيلي يستهدف مفاعل آراك للمياه الثقيلة في وسط إيران

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يستهدف مفاعل آراك للمياه الثقيلة في وسط إيران

الفايز يبحث مع رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أخبار محلية الفايز يبحث مع رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية



 






