الأزهر الشريف يدين استمرار إغلاق المسجد الأقصى

09:40 م

الوكيل الإخباري- دان الأزهر الشريف استمرار إغلاق المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال، خلال شهر رمضان وعيد الفطر وحتى اليوم، مؤكدًا أن ذلك يمثل اعتداءً مرفوضًا وغير أخلاقي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.





وأوضح الأزهر في بيان؛ أن هذا الإجراء يحرم الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، ويستفز مشاعر المسلمين حول العالم، محذرًا من تداعيات هذه السياسات على استقرار المنطقة.



ودعا الأزهر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتصدي لما وصفه بـ"الأفعال العدائية الممنهجة"، التي تهدف إلى تأجيج الصراعات وتحويل المنطقة إلى بؤرة توتر دائم، مؤكدًا أن المسجد الأقصى سيبقى حرمًا إسلاميًا خالصًا، مشددًا على رفض محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني، أو تغيير الهوية التاريخية لمدينة القدس.







