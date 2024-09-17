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الأسد يبحث مع شويغو «ملفات أمنية»

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 17-09-2024 09:37 ص

الوكيل الإخباري-   التقى الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، في دمشق، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، وبحث معه ملفات متعلقة بالأمن الدولي والإقليمي بحسب بيان للرئاسة السورية.

وهذه هي الزيارة الأولى لشويغو بعد تسلمه منصبه الجديد؛ إذ كانت له زيارات سابقة خلال توليه منصب وزير الدفاع الروسي، كان آخرها في فبراير (شباط) العام الماضي.

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ويرى مراقبون في دمشق، أن لقاء شويغو مع الرئيس السوري، يأتي في إطار الجهود الروسية لعقد لقاءات بين مسؤولين سوريين وأتراك، للتوصل إلى تسوية بين حكومتي بلديهما.

 
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