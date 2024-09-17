الأسد يبحث مع شويغو «ملفات أمنية»

وهذه هي الزيارة الأولى لشويغو بعد تسلمه منصبه الجديد؛ إذ كانت له زيارات سابقة خلال توليه منصب وزير الدفاع الروسي، كان آخرها في فبراير (شباط) العام الماضي.
ويرى مراقبون في دمشق، أن لقاء شويغو مع الرئيس السوري، يأتي في إطار الجهود الروسية لعقد لقاءات بين مسؤولين سوريين وأتراك، للتوصل إلى تسوية بين حكومتي بلديهما.
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