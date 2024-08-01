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الأسد يصدر مرسوما بتعديل سن خدمة العلم

تعبيرية
تعبيرية




 

الخميس، 01-08-2024 12:29 م

 الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً بتعديل قانون سن الخدمة العسكرية، يتيح لبعض المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي.

ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح (38) بدلاً من (40).

ويتيح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين: (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).

كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع لمدة عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).

ونُشر نص المرسوم التشريعي في وكالة "سانا".

 

 

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