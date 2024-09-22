الأسد يصدر مرسوما رئاسيا هاما اليوم الأحد

عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
وشمل المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.
استثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
-
أخبار متعلقة
-
كيف قرأ محللون إسرائيليون قصف حزب الله لشمال إسرائيل؟
-
استخدم في القصف الأخير على حيفا .. تعرف على صاروخ حزب الله شديد الانفجار
-
نجل موسيفيني يتخلى عن الترشح للرئاسة الأوغندية لصالح والده
-
اليابان تجلي أكثر من 130 ألف شخص بسبب الأحوال الجوية
-
الاحتلال يعلن احتماء مئات آلاف المستوطنين في الملاجئ بسبب صواريخ "حزب الله"
-
هاريس تتحدى ترامب لمناظرة ثانية والأخير يرفض قائلا: فات الأوان
-
مسؤول إسرائيلي: إذا اندلعت الحرب فستصبح تل أبيب مثل سديروت
-
ماذا تعرف عن مطار "رامات ديفيد" و"مجمع رفائيل" اللذان قصفهما حزب الله ؟