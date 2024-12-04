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الأسد يصدر مرسوما رئاسيا هاما اليوم

مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي
الأربعاء، 04-12-2024 10:04 م

الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأنباء السورية إن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما يقضي بإضافة 50% إلى الرواتب المقطوعة للعسكريين.

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ونقلت الوكالة عن بيان للرئاسة السورية قوله: "أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم / 28 / القاضي بإضافة نسبة 50 % إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته، مع احتفاظ المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية".

 
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