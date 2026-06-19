الأسواق الآسيوية ترتد هبوطا مع تأجيل محادثات واشنطن وطهران

الوكيل الإخباري- تراجعت الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، مع جني المستثمرين للأرباح بعد المكاسب القياسية التي سجلتها أسواق اليابان وكوريا الجنوبية، بينما أسهم تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في دعم أسعار النفط وتعزيز قوة الدولار.

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