الأسواق الآسيوية ترتد هبوطا مع تأجيل محادثات واشنطن وطهران

وهبط مؤشر الأسهم الآسيوية بنسبة 0.6 بالمئة، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام دفعته إلى مستويات قياسية، وفقا لوكالة (بلومبرغ) .
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