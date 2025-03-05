الأطول منذ 61 عاما.. خطاب ترامب في الكونغرس استغرق ساعة و40 دقيقة

وهذا ما يجعله الخطاب الأطول في جلسة مشتركة للكونغرس منذ عام 1964 على الأقل، بما في ذلك خطابات حالة الاتحاد، وفقا لمشروع الرئاسة الأمريكية التابع لجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا.
وألقى ترامب، اليوم الأربعاء، كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس لأول مرة منذ عودته إلى منصبه، حيث أخبر المشرعين والأمة أن "أمريكا عادت" بينما أشاد بسلسلة الإجراءات التي اتخذها خلال الأسابيع الستة الأولى من ولايته الثانية.
وفي حديثه، سلط الرئيس الأمريكي الضوء على الأوامر التنفيذية التي أصدرها وشرح رؤيته لكيفية بدء الكونغرس في تنفيذ أجندته التشريعية الشاملة.
كما أشاد بعمل إيلون ماسك وفريق العمل التابع لوزارة كفاءة الحكومة، على التخفيضات الجذرية التي أقروها في جميع أنحاء السلطة التنفيذية.
وحظي بتصفيق متواصل من الجمهوريين وسخرية من الديمقراطيين، حيث تم طرد أحدهم من القاعة لمقاطعته للخطاب. كما غادر العديد من الديمقراطيين قاعة مجلس النواب أثناء الخطاب، واحتج آخرون بصمت باستخدام لافتات محمولة باليد.
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