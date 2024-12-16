الأعنف منذ 2012.. إسرائيل تقصف مواقع عسكرية في طرطوس

الوكيل الإخباري- استهدفت غارات إسرائيلية مكثفة مواقع عسكرية في منطقة طرطوس الساحلية السورية، ليل الأحد - الاثنين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وأفاد المرصد بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على مواقع عدة بينها وحدات للدفاع الجوي و"مستودعات صواريخ أرض-أرض"، واصفاً إياها بأنها "الضربات الأعنف في منطقة الساحل السوري منذ بدء الغارات في 2012".



وفي وقت سابق من الأحد، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة دير الزور، استهدف آخرها محيط المطار العسكري في المدينة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

