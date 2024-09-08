"الأغذية العالمي": نصف سكان السودان يتعرضون للجوع الشديد

الوكيل الإخباري- قال برنامج الأغذية العالمي، الليلة الماضية، إن استمرار حرب السودان لأكثر من 500 يوم يعرض نصف السكان للجوع الشديد، في أول مجاعة مؤكدة بالعالم منذ 2017.

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وأوضح البرنامج في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" أنه "ليس هناك وقت لنضيعه، ولا يزال الوصول الإنساني والتمويل أمرين بالغي الأهمية".



ويبلغ عدد سكان السودان نحو 49.5 مليون نسمة، وفق أحدث التقديرات غير الرسمية.