"الأغذية العالمي": نصف سكان السودان يتعرضون للجوع الشديد

وأوضح البرنامج في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" أنه "ليس هناك وقت لنضيعه، ولا يزال الوصول الإنساني والتمويل أمرين بالغي الأهمية".
ويبلغ عدد سكان السودان نحو 49.5 مليون نسمة، وفق أحدث التقديرات غير الرسمية.
وتتزامن الكوارث الغذائية والصحية مع استمرار المعاناة، جراء القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ نيسان 2023، والذي أدى لنزوح أكثر من 10.7 مليون نسمة، طبقا لتقارير الأمم المتحدة، فيما بلغ عدد اللاجئين إلى الخارج حوالي 2.3 مليون نسمة، حيث يشكل الأطفال نسبة 50 بالمئة من النازحين داخل البلاد.
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