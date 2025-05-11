الألبان ينتخبون اليوم الأحد برلمانا جديدا

الوكيل الإخباري- توجه الناخبون الألبان إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، لانتحاب برلمان جديد، فيما يسعى رئيس الوزراء إيدي راما للحصول على ولاية رابعة، حيث يتولى السلطة منذ عام 2013 وقد أعيد انتخابه مرتين منذ ذلك الحين.

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وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحا بتوقيت البلاد، وتغلق عند السابعة مساء ومن المتوقع إعلان النتائج غدًا الاثنين.



يشار إلى أن ألبانيا هي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 2009، وتتفاوض كذلك من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022.

