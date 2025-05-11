الألبان ينتخبون اليوم الأحد برلمانا جديدا

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحا بتوقيت البلاد، وتغلق عند السابعة مساء ومن المتوقع إعلان النتائج غدًا الاثنين.
يشار إلى أن ألبانيا هي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 2009، وتتفاوض كذلك من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022.
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