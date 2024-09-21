الأمطار الغزيرة تجبر مئات الأشخاص على الإجلاء في كوريا الجنوبية

الوكيل الإخباري- أجلت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، مئات الأشخاص، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الليل وتسببت بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

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ووفقا لوكالة أنباء "يونهاب"، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في مناطق جنوب البلاد، حيث من المتوقع استمرار الأمطار بمعدل يصل إلى 60 ملم.



وأفاد المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة أن 506 أشخاص تم إجلاؤهم من 342 منزلاً في عدة أقاليم بالمنطقة الجنوبية من البلاد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ولا يزال 494 شخصاً بلا مأوى بعد تضرر منازلهم، حيث لجأوا إلى مرافق مؤقتة.



كما تسببت الأمطار الغزيرة في غمر 54 قطاعاً من الطرق العامة وحدوث انهيارات أرضية، بما في ذلك انهيار أحد الجدران.