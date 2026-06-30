الأمطار الغزيرة في أبيدجان تودي بحياة أكثر من 10 أشخاص

وكل عام، يتسبب موسم الأمطار الذي يمتد من أواخر أيار إلى أواخر تموز بحدوث انزلاقات تربة وفيضانات تودي بحياة العشرات، لا سيما في الأحياء الأكثر فقرا.
وقالت الوزيرة ميس بلموند دوغو عبر فيسبوك إن "تداعيات الأمطار المستمرة التي تضرب أبيدجان وضواحيها منذ ليلة 27 حزيران بدأت تظهر".
وأضافت أنه تم تسجيل أكثر من 10 وفيات في منطقتي أتيكوبي ويوبوغون، من بينهم تسعة يعيشون في الحي نفسه.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي شوارع غارقة في الفيضانات في مختلف أنحاء المدينة.
وتشكل الفيضانات مشكلة متكرّرة في أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لساحل العاج والتي يقطنها أكثر من ستة ملايين نسمة. وقد أدى النمو الحضري السريع إلى انتشار المساكن العشوائية في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات.
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