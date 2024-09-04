الأمطار تُغرق 4 أطفال من أسرة واحدة في مكة

وفي التفاصيل، انحرفت السيارة التي كانت تنقل العائلة، وهم مقيمون من إحدى الجنسيات العربية، المكونة من الأب والأم و6 أبناء، بعد نزول السائق محاولاً عبور السيل، إلا أن التيار القوي جرف السيارة حتى ارتطمت بأحد جدران المزارع الموجودة في المنطقة، وعلقت بإحدى عبارات تصريف السيول الموجودة في ذلك الحائط.
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