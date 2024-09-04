الأمطار تُغرق 4 أطفال من أسرة واحدة في مكة

الوكيل الإخباري- تسبّبت الأمطار القوية التي هطلت على مكة المكرمة في السعودية، أمس، في غرق 4 أطفال من أسرة واحدة، إثر سقوط السيارة التي تنقلهم في سيول وادي المغمس، شرقي العاصمة المقدسة.



وفي التفاصيل، انحرفت السيارة التي كانت تنقل العائلة، وهم مقيمون من إحدى الجنسيات العربية، المكونة من الأب والأم و6 أبناء، بعد نزول السائق محاولاً عبور السيل، إلا أن التيار القوي جرف السيارة حتى ارتطمت بأحد جدران المزارع الموجودة في المنطقة، وعلقت بإحدى عبارات تصريف السيول الموجودة في ذلك الحائط.

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وتمكّنت قوات الدفاع المدني، التي باشرت الحادثة في حينها، من إنقاذ طفلين (فتى، وفتاة)، أحدهما يبلغ 13 عاماً والآخر يبلغ سنتين، إضافة إلى الأم والأب، في حين سقط الأربعة الآخرون، وهم 3 بنات أكبرهن في السابعة من عمرها، وولد في الرابعة من عمره، في السيل؛ ليجرفهم بعيداً عن المكان. وجرى لاحقاً العثور على جثث البنات الثلاث، وما زال البحث جارياً عن أخيهن الرابع.