الأمم المتحدة: الحالة الكارثية ستتزايد إن لم تصل المعونات لغزة

وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك" إنه لا يمكننا أن نؤكد بما فيه الكفاية على أنه وفقا للقانون الإنساني الدولي، يجب تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، بما في ذلك من خلال دخول المساعدة الإنسانية وتوزيعها دون عوائق".
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن عشرات الآلاف من الخيام غير قادرة على الدخول، في وقت يحتاج فيه مئات الآلاف من الأشخاص إلى دعم المأوى خلال طقس الشتاء.
وبالنسبة للضفة الغربية المحتلة، حذر مكتب الشؤون الإنسانية من أن الوضع لا يزال ينذر بالخطر للغاية، حيث النزوح إلى المنازل المدمرة والشوارع المتضررة، بسبب العمليات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وأكدت الأمم المتحدة مُجدداً على وجوب احترام القانون الدولي في جميع الأوقات وحماية المدنيين.
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