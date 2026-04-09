الخميس 2026-04-09 11:07 م

الأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية على لبنان تهدد الهدنة الأميركية الإيرانية

الخميس، 09-04-2026 08:40 ص
الوكيل الإخباري-   حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الضربات الإسرائيلية المستمرة على لبنان تشكّل "خطرا جسيما" على اتفاق وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما قال الناطق باسمه.اضافة اعلان


وقال الناطق باسمه في بيان إن "النشاط العسكري المستمر في لبنان يشكل خطرا جسيما على وقف إطلاق النار والجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. يكرر الأمين العام دعوته لجميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا".

واستشهد 182 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 890 آخرين بجروح الأربعاء في حصيلة رسمية غير نهائية من جراء عشرات الغارات الإسرائيلية المتزامنة على مناطق عدة في لبنان.

وأضاف الناطق "يدين الأمين العام بشدة الخسائر في أرواح المدنيين ويعرب عن قلق بالغ إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين".
 
 


