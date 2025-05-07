الأمم المتحدة: العالم لا يمكنه تحمّل اندلاع مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان

وقال المتحدث "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء العمليات العسكرية الهندية عبر خط المراقبة والحدود الدولية. ويدعو كلا البلدين إلى أقصى درجات ضبط النفس العسكري".
وأضاف، العالم لا يمكنه تحمّل اندلاع مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان.
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