الأربعاء 2025-05-07 01:47 ص
 

الأمم المتحدة: العالم لا يمكنه تحمّل اندلاع مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان

علما الهند وباكستان
علما الهند وباكستان
 
الأربعاء، 07-05-2025 01:26 ص
الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأمين العام قلق للغاية إزاء العمليات العسكرية الهندية في باكستان والشطر الخاضع لإدارة إسلام اباد من كشمير، ويدعو البلدين إلى أقصى درجات ضبط النفس.اضافة اعلان


وقال المتحدث "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء العمليات العسكرية الهندية عبر خط المراقبة والحدود الدولية. ويدعو كلا البلدين إلى أقصى درجات ضبط النفس العسكري".

وأضاف، العالم لا يمكنه تحمّل اندلاع مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان.
 
gnews

أحدث الأخبار

مصدر هندي: مسؤولون تحدثوا إلى نظرائهم بدول عدة لرشح الموقف

عربي ودولي مصدر هندي: مسؤولون تحدثوا إلى نظرائهم بدول عدة لشرح الموقف

علما الهند وباكستان

عربي ودولي الأمم المتحدة: العالم لا يمكنه تحمّل اندلاع مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان

الخارجية الامريكية

عربي ودولي الخارجية الأمريكية: الوضع بين الهند وباكستان لا يزال متطورا ونتابعه عن كثب

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف

عربي ودولي رئيس الوزراء الباكستاني: نرد بشكل مناسب على الهجمات الجبانة للعدو الماكر

رويترز عن الشرطة: قصف عنيف بين القوات الهندية والباكستانية بـ3 مواقع

عربي ودولي رويترز عن الشرطة: قصف عنيف بين القوات الهندية والباكستانية بـ3 مواقع

باكستان

عربي ودولي وسائل إعلام باكستانية: الدفاعات الجوية الباكستانية أسقطت طائرتين هنديتين من طراز رافال

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الباكستاني يرد على الهجمات الصاروخية الهندية بالمثل

ترامب

عربي ودولي ترامب: سمعنا للتو عن ضربات هندية على باكستان وهو أمر مخز



 
 





الأكثر مشاهدة