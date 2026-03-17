الثلاثاء 2026-03-17 06:51 م

الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على مبان سكنية في لبنان تثير مخاوف

الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على مبان سكنية في لبنان تثير مخاوف
الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على مبان سكنية في لبنان تثير مخاوف
 
الثلاثاء، 17-03-2026 03:49 م
الوكيل الإخباري-  ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن الغارات الجوية الإسرائيلية على مبان سكنية في لبنان تثير مخاوف بموجب القانون الدولي.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان لصحفيين في جنيف "دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية مباني سكنية بأكملها في مناطق حضرية مكتظة حيث يُقتل العديد من الأفراد، من بينهم نساء وأطفال، من أسرة واحدة في كثير من الأحيان".

وأضاف "تثير هذه الهجمات مخاوف بموجب القانون الدولي الإنساني".
 
 


أخبار محلية وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين

و

أخبار محلية الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد

و

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الثلاثاء

و

أخبار الشركات "وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

ل

أخبار محلية عاجل الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص

و

أخبار محلية وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين

و

أخبار محلية عاجل الملك وعاهل البحرين يشددان على ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة

ت

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر



 






