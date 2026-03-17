الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على مبان سكنية في لبنان تثير مخاوف

الوكيل الإخباري- ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن الغارات الجوية الإسرائيلية على مبان سكنية في لبنان تثير مخاوف بموجب القانون الدولي.





وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان لصحفيين في جنيف "دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية مباني سكنية بأكملها في مناطق حضرية مكتظة حيث يُقتل العديد من الأفراد، من بينهم نساء وأطفال، من أسرة واحدة في كثير من الأحيان".



وأضاف "تثير هذه الهجمات مخاوف بموجب القانون الدولي الإنساني".









