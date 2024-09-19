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الأمم المتحدة: القتال يهدد أرواح مئات الآلاف من سكان الفاشر بالسودان

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-09-2024 08:58 ص
الوكيل الإخباري-   حذّر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، الخميس، من أنّ أرواح مئات آلاف الأشخاص في الفاشر مهدّدة جراء القتال الدائر في المدينة الواقعة في غرب السودان والمحاصرة من جانب قوات الدعم السريع، معربين عن قلقهم من تصاعد حدة النزاع في إقليم دارفور.اضافة اعلان


والسبت، تجدّدت المعارك العنيفة في الفاشر حيث تشنّ قوات الدعم السريع هجوما للسيطرة على المدينة الواقعة جنوب غربي البلاد، حيث تحاصرها منذ مايو.

ومنذ أبريل 2023 يشهد السودان حربا مستعرة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وأودت الحرب في السودان بحياة عشرات الآلاف وشرّدت الملايين مما تسبّب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

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